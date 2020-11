Sanremo: il Centro di Aiuto alla Vita organizza la “Scuola di Maternità” online

Il Centro di Aiuto alla Vita da ormai 25 anni è vicino alle mamme con appoggio e aiuto di vario tipo. Quest’anno, con l’emergenza sanitaria in corso, l’associazione ha supportato le mamme e le future mamme durante marzo e aprile, con il progetto social “Mamme in Casa” al quale hanno partecipato gratuitamente diverse figure professionali.



Nei mesi estivi invece, il Cav si è trasferito nei parchi di villa Ormond e villa Nobel dove ha organizzato corsi di ginnastica pre e post parto e laboratori per i più piccini. Da novembre il Cav ritorna online con la “Scuola di Maternità”, grazie a una equipe multidisciplinare di giovani professionisti che hanno ideato diversi tipi di corsi pre e post parto per stare vicino alle donne in momento così particolare della loro vita.



Al via la prossima settimana con la dottoressa Alessia Dogliotti, ostetrica ed corso di massaggio infantile, dedicato a mamme e papà con bimbi 0/12 mesi.

Per info ed iscrizioni 345 6283231 cavsanremo@libero.it

Tutte le iniziative sono state realizzate con i fondi raccolti dal Concerto di Natale 2019, organizzato dai Club Service della Città di Sanremo che ringraziamo ancora una volta.