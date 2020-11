Bordighera, prima giornata in ‘arancione’: immagini, voci e sensazioni dai bar che resistono con asporto e delivery (Foto)

Primo giorno in zona ‘arancio’ anche per Bordighera e, dunque, chiusura al pubblico per bar e ristoranti ai quali è permesso soltanto il servizio di asporto o consegna a domicilio. Lungo il corso principale e nelle traverse i bar con proprietari e personale al loro interno attendono quei clienti a caccia di un caffè ‘volante’ da consumare per strada o chi si porta via la colazione, uno snack, una bibita, in attesa poi di coloro che al telefono richiedono una consegna.

All’esterno delle attività la fila è d’obbligo per chi vuole usufruire dei prodotti in vendita e le regole vengono rispettate come ci conferma Andrea del bar ‘Nadia’ in via Vittorio Emanuele: “Stamattina c’è stato un buon flusso di clienti, entravano giustamente mantenendo le distanze, uno alla volta e tutti muniti di mascherina. Nel pomeriggio purtroppo la situazione è cambiata e il flusso è nettamente diminuito. Facciamo quello che possiamo”.

Le attività si sono organizzate predisponendo tavolini all’esterno per servire i clienti garantendo la sicurezza. Gel igienizzante d’ordinanza e tanta pazienza. Molti bar della città sono addirittura chiusi, segno di un decreto che non ha lasciato possibilità per alcuni, come emerge dalle parole di Ambra del bar ‘Eclisse’ all’altro capo di via Vittorio Emanuele: “Con questo decreto non ci hanno aiutato. Per fortuna i lavoratori della zona vengono da noi lo stesso almeno per prendere un caffè. Non è certamente facile. Si va avanti, molti nostri colleghi a Bordighera hanno deciso di rimanere chiusi”.

Il malcontento per il nuovo Dpcm e la retrocessione in zona ‘arancione’ purtroppo è evidente, quello di una categoria, gli imprenditori, sempre pronti a rimboccarsi le maniche nonostante tutto.