Calcio: pausa forzata a causa del Covid per l'Imperia che domenica torna in campo contro il Città di Varese

A mercato fermo e pallone che tornerà a rotolare soltanto domenica prossima per il recupero contro il Città di Varese, ha parlato il Direttore Sportivo Cristiano Chiarlone: "La pausa sicuramente non è vantaggiosa per noi: arrivavamo da un’ ottima partita contro Chieri, eravamo in salute e in fiducia e saremmo andati a Fossano per fare risultato. Questo mese andrà osservato con attenzione perché ogni squadra avrà il calendario stravolto: noi giocheremo ogni due settimane, altri tre volte in una settimana. Siamo consapevoli della situazione di emergenza ma questa ha inevitabilmente cambiato i piani e, inoltre, non si possono fare amichevoli, così lo staff tecnico dovrà essere bravo a tenere tutti sulla corda. Non è ancora ufficiale ma trapela che il 29 novembre potrebbero essere effettuati gli ultimi recuperi, noi giocheremmo la sfida contro la Caronnese, per riprendere regolarmente il 6 dicembre dalla partita contro il Fossano".