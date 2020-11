Ventimiglia: querelle tra ‘Lista Scullino’ e Sismondini sui parcheggi, alcune considerazioni del PD intemelio

“Abbiamo assistito al botta e risposta tra la lista civica del Sindaco Scullino ed il consigliere di minoranza Sismondini in merito ad alcune proposte che la lista civica ha confezionato in una sorta di contratto sottoscritto dai componenti la lista stessa”. Ad intervenire sull’argomento è il Circolo PD di Ventimiglia in risposta alla discussione di queste ultime ore.

“Prescindendo da ogni commento in merito alla predisposizione di un contratto di una parte minoritaria della maggioranza – continua la nota -, la querelle ha evidenziato quale fastidio provi la direzione della lista nel ricevere commenti che mettano in discussione le proprie proposte, o addirittura nel dover rispondere a domande che reputa talmente fastidiose, da definire mere ‘provocazioni’.

Possibile che la lista civica del Sindaco nutra così poco rispetto nei confronti di quei cittadini di Ventimiglia, dei quali i consiglieri di minoranza sono portavoce ed espressione, da rispondere a legittime domande con tale boria e presunzione?

È fuor di dubbio che la decisione di passare ad una gestione in house dei parcheggi cittadini debba essere approfondita e discussa in consiglio comunale, così come tutte le altre proposte, contenute nel contratto della Lista Scullino, necessitano di un'attenta valutazione e disamina nella sede istituzionale deputata a prendere decisioni di tale importanza, e non possono essere imposte da una parte minoritaria dell'attuale maggioranza.

Ricordiamo alla Lista Civica che è rappresentata da due consiglieri e da un assessore: un po’ di umiltà e di confronto con tutte le altre forze politiche ci pare indispensabile”.