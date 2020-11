Consiglio Regionale, Chiara Cerri di Cambiamo con Toti Presidente, subentra all’Assessore Regionale Marco Scajola

Oggi Chiara Cerri è entrata ufficialmente in Consiglio Regionale con Cambiamo con Toti Presidente, dopo una campagna elettorale in cui ha ottenuto ben 2693 preferenze: “Ringrazio l’amico Marco Scajola, che mi ha voluto al suo fianco in questa avventura e che, grazie alle sue dimissioni, mi ha permesso di entrare in Consiglio Regionale. Non vi nascondo che sono felice ed emozionata per questa nuova avventura, ma il mio pensiero è andato subito a tutti coloro che mi hanno sostenuto e in particolare a tutti i miei concittadini, ai quali assicuro l’impegno preso con loro tre anni fa. Per incompatibilità ho presentato le dimissioni da vicesindaco e assessore ma rimarrò consigliere comunale di Taggia, perché ci tengo, perché l’ho scelto, perché ho deciso di stare al fianco del Sindaco Conio, del mio gruppo consiliare e di tutti quelli che lavorano con noi nel nostro Comune. Mi sono impegnata tanto in questi anni, ora ho l’occasione di farlo per tutto il nostro territorio. Con orgoglio e tenacia rappresenterò Taggia, la Valle Argentina, la Provincia di Imperia e la nostra Liguria!”.



Chiara Cerri

È nata a Torino nel 1978. E’ sposata e mamma di una bimba. Dopo il diploma di maturità classica, Liceo Cassini di Sanremo, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università di Genova. E’ iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Imperia dal 2009 ed esercita la professione di avvocato presso il proprio studio legale in Sanremo nel settore del diritto civile e del diritto penale. Dal giugno 2017 al novembre 2020 ha ricoperto presso il Comune di Taggia gli incarichi di vicesindaco e di assessore con deleghe allo Sviluppo economico, alle Attività produttive, ai Finanziamenti e Partenariato e al Bilancio. Ricopre tutt’ora l’incarico di consigliere presso il Comune di Taggia.