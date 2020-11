Imperia: “Due giornate con il presidente. Testimonianze, emozioni, aneddoti”, il libro a cura di Enzo Ferrari

Ci sono date legate alla storia del mondo come il 14 luglio 1789, e ce ne sono altre legate alla storia di un Paese. Per l’Italia, ad esempio il 25 aprile 1945, il 17 marzo 1861 o il 2 giugno 1946, sono tra quelle che è utile celebrare e preservare per mantenere viva la memoria di un fatto, di un momento preciso, di un caposaldo morale e civile.

Se per Imperia il 21 ottobre 1923 è un giorno importante, anche il 16 novembre 1980 potrebbe diventare patrimonio morale della città, così come lo è per la Provincia. "Le carte della storia - sottolinea in merito l'Istituto Storico della Resistenza - ci rammentano che quel giorno, domenica, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini appuntò sul gonfalone della Provincia di Imperia la medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana".

Ma Pertini fu ospite di Imperia già dal giorno prima, in 'visita privata' a istituzioni, associazioni ed enti cittadini. Un fine settimana caratterizzato dall’incontro con tanta gente, partigiani, studenti, operai, bambini delle scuole, oltre amministratori e politici. Trascorsi quarant’anni, è parso doveroso e utile raccogliere documenti e informazioni, intercettare idee ed insegnamenti, utilizzando fotografie, ritagli giornalistici, memorie di quei giorni.

L’Istituto Storico della Resistenza ha voluto ricostruire quel fine settimana mettendo a disposizione il materiale fotografico e documentale dei suoi archivi. Enzo Ferrari, con il benevolo aiuto di molti, privati associazioni enti, ha raccolto altro materiale, in parte inedito, impiegato per la composizione del volume Due giornate con il Presidente. In questa ricerca, tra le tante associazioni, un ruolo fondamentale hanno avuto il Circolo Parasio e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Oneglia, entrambe coinvolte il primo giorno della visita.