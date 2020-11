Zona arancione, in Liguria consentita la raccolta delle olive anche per proprietari di terreni fuori dal comune di residenza

In Liguria sarà consentita la raccolta delle olive anche per gli hobbisti proprietari di terreni che si trovano fuori dal comune di residenza. È l'indicazione della Regione che nelle prossime ore invierà una nota a riguardo per informare le migliaia di agricoltori che in queste settimane sono alle prese con la raccolta delle olive.



Una delle domande più frequenti in queste ore tra gli addetti ai lavori, dopo la decisione del ministro della salute Speranza di inserire la Liguria in zona arancione, riguarda infatti la possibilità o meno di recarsi presso le campagne dove è in corso l'olivicoltura, che spesso si trovano fuori dal comune di residenza degli olivicoltori.



“E' previsto dal Dpcm, la pratica olivicola non è a rischio contagio. – conferma l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Piana a Imperia News – Per le partite Iva era già consentito, ma bisogna pensare alle persone che hanno terreni con trenta, quaranta alberi, che raccolgono le olive e vanno al frantoio. Per questo stiamo predisponendo un comunicato per informare che anche gli hobbisti potranno recarsi nelle proprie campagne, considerando che siamo in piena stagione di raccolta delle olive, che sono deperibili e che l'olio è un bene primario”.