L’offerta di bet365 per tutti i nuovi registrati

Il mondo della scommesse sportive mette a disposizione dei tanti appassionati delle situazioni molto importanti, soprattutto in questo periodo dove, nonostante il terribile Coronavirus continui a spaventare il mondo, il calcio e i giochi online continuano ad essere protagonisti.

Il pallone che rotola su un campo verde è la passione numero uno dei tanti appassionati di questo gioco, definito dagli antichi il più bello del mondo, così come i tanti giochi online. Anche per questo sono interessanti i bonus di benvenuto bet.365 che il portale mette sul piatto in questo finale di 2020 che tanti andranno a ricordare per l’ondata Covid-19: ma di cosa si tratta?

Le offerte migliori

Il portale di bet365 propone per tutti gli appassionati di scommesse sportive e giochi online, un bonus di benvenuto molto interessante. I campi in questione, che riguardano questo vantaggio per tutti i suoi nuovi utenti registrati, prevedono agevolazioni su:

Casinò

Poker

Scommesse sportive

Scommesse Live

Casinò Live

Giochi

Biglietti Gratta e Vinci

Bingo

E-Sport

Video Poker

Giochi con Jackpot

Slot machines

Giochi da tavolo

I nuovi registrati al portale potranno usufruire di un bonus di benvenuto che bet365 mette a disposizione. In questa sezione andiamo ad analizzare e a descrivere come funziona questa importante opportunità.

Le funzionalità del bonus

L’offerta che il sito sportivo bet365 mette a disposizione è per tutti coloro che già sono clienti, ma anche per i nuovi utenti che si registreranno al portale. C’è da specificare però che il bonus di 200 euro è disponibile per tutte le new entry solamente per il primo trasferimento dei propri fondi, effettuato in una sola sessione di gioco e può essere suddiviso in sette parti. Da segnalare poi a tutti i nuovi utenti una particolarità da considerare: una volta assegnato, per fare in modo che diventi prelevabile, ogni parte del bonus dovrà essere giocata almeno una volta.

Per ottenere il bonus da 200 euro, ogni utente registrato dovrà completare tutti e sette i requisiti della puntata entro un mese (30 giorni) dall’accettazione dello stesso bonus. Attenzione però perché non tutti i giochi di bet365 contribuiscono (o contribuiscono in parte) per gli utenti registrati del requisito della puntata. Per ottenere tutte le informazioni necessarie basterà consultare tutti i termini delle condizioni.

In conclusione possiamo sottolineare come questo bonus che il portale di bet365 mette a disposizione per tutti i suoi utenti sia vantaggioso.