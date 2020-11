Anche la città di Bordighera paga la crisi 2020 del turismo: pesante -42,56% di presenze in città

Uno dei settori maggiormente colpiti dalle conseguenze provocate dalla pandemia mondiale è senza dubbio quello del turismo. Preoccupazione, timori, prevenzione e naturalmente il periodo di lockdown hanno influito negativamente, come era prevedibile, sui dati registrati e riportati dalla Regione Liguria da gennaio ad agosto. Anche Bordighera, chiaramente, ha subito gli effetti di tale condizione scoprendosi danneggiata.

La finestra di tempo denunciante il risultato più allarmante riguarda il periodo compreso fra marzo e maggio. Il confronto fra il 2019 e il 2020 risuona come una bastonata al settore dedicato ai turisti. Basti pensare che i numeri del mese di marzo dell’anno scorso contano 3.085 arrivi di avventori italiani e 1.152 di stranieri mentre quest’anno 444 italiani e 97 stranieri e addirittura zero stranieri e soltanto 103 connazionali ad aprile. Da luglio in poi le cose migliorano nettamente tuttavia sempre restando lontani dalle entrate del 2019. Insomma, subito dopo la riapertura da parte dello Stato l’economia turistica ha registrato un aumento, un momento di respiro per gli interessati e imprenditori del ramo. Una crescita che, però, probabilmente dopo l’annullamento del decreto e delle restrizioni è stata il preludio a quanto stiamo vivendo adesso. La faccia di due drammi, quello economico da un lato coi commercianti in ginocchio, e quello sanitario dall’altro con le strutture al collasso.

In breve si contano 40.636 arrivi per un totale di 161.215 presenze nel 2019 e solo 20.193 arrivi e 92.658 presenze quest’anno. Un calo vertiginoso di -42.56%. In un momento in cui la Liguria forse si avvia a diventare ‘zona arancione’ se non addirittura ‘rossa’ nulla lascia presagire un inizio sereno autunno, nella speranza che l’ennesimo blocco possa migliorare seriamente la situazione senza essere costretti l’anno prossimo a dover dare i numeri, in tutti i sensi.