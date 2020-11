Ventimiglia: incendio all'interno di un garage in via delle Gerbere, intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha distrutto, questa mattina poco dopo le 5, un garage di un condominio in via delle Gerbere a Ventimiglia. All’interno del garage erano custoditi anche solventi e vernici e l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento frontaliero non è stato dei più semplici.

I pompieri hanno lavorato per circa due ore prima di avere ragione del rogo e completare la bonifica. Il calore sprigionatosi dall’incendio, tra l’altro, ha attaccato il soffitto del garage e, quindi, gli appartamenti sovrastanti sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale.

Non si sono registrati feriti o intossicati e la paura tra i residenti è stata tanta. Ora i tecnici dei Vigili del Fuoco dovranno verificare staticamente gli appartamenti sopra il garage andato a fuoco e, per questo, al momento non sono agibili.