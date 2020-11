Ventimiglia: è morto all'età di 88 anni l'ex Maresciallo della Guardia di Finanza Enzo Dotto

E’ morto ieri, all'ospedale di Sanremo, il Maresciallo della Guardia di Finanza in pensione Enzo Dotto, molto conosciuto per aver prestato servizio a Ventimiglia, alla caserma di Via Trossarelli, per aver comandato presso il valico di frontiera di Ponte San Ludovico e per essere a tutt'oggi iscritto pressi l'Anfi (sezione di Ventimiglia).

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all'età di 88 anni dopo un ricovero ospedaliero durato circa due mesi. Lascia 3 figli e 6 nipoti. Il funerale sarà celebrato venerdì prossimo alle 15, alla Chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.