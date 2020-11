Taggia: espropri per la nuova strada di Regione Bruxà, Terra di Confine invia diffida al Comune

Questa mattina a Taggia sono iniziate le attività per l'esproprio dei terreni necessari a costruire la nuova viabilità di regione Bruxià. 27 le pratiche nelle mani dei tecnici dell'Ufficio Patrimonio che hanno effettuato un sopralluogo sui terreni interessati insieme ai proprietari per 'l'immissione in possesso'.

L'arrivo della strada viene accolto positivamente dalla maggior parte dei proprietari, anche se questo vorrà dire privarsi di un po' di campagna. In mezzo ai favorevoli però c'è anche chi invece ha ravvisato gravi problemi, stiamo parlando dell'associazione Terra di Confine. Questa realtà rischia la chiusura, se il Comune non tornerà sui suoi passi e in regime di tutela ha inviato una diffida.

Come spiegato dall'associazione l'esproprio comporterebbe la perdita di una fascia di terreno che andrebbe a compromettere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività a beneficio dei 28 animali ospitati. In questo terreno trovano spazio 5 cavalli, 20 rapaci e 3 cani del Nucleo Soccorso Ricerca Persona; tra loro, 11 sono in custodia perché sequestrati ai proprietari, in quanto vittime di maltrattamenti.

La presidente dell'associazione Sabina Camarda e il vicepresidente Davide Nizza, sono preoccupati. "Esistono tre alternative, praticabili, sicure e migliorative per il ripristino della viabilità interrotta. L'intervento prospettato dall'amministrazione in via d'urgenza si svilupperebbe in area di massima suscettività al dissesto e pericolosità, così come rilevato dal vigente piano di bacino e con il più intenso pregiudizio per gli interessi dei proprietari" - si legge nella diffida dell'associazione.





"Noi continuiamo a chiedere che ci sia un'azione di buonsenso prima di dover ricorrere alle vie legali. - sottolineano Camarda e Nizza - A nessuna delle alternative l'amministrazione comunale ci ha dato una risposta".

"L'azione dell'amministrazione è connotata da irregolarità - denunciano nella diffida - L’ordinanza sindacale è in totale e radicale contrasto con quanto deliberato dal consiglio dei ministri. Neppure ricorrono i presupposti di legittimità che l’ordinanza n. 115 assume: ad oggi non è ravvisabile, né persiste alcuna condizione di pericolo per la pubblica incolumità, in ragione degli interventi, nel frattempo disposti, che consentono la sicura accessibilità alla regione Bruxà a nord del Ponte Romanico".

"Il prospettato intervento di realizzazione di una viabilità alternativa si svilupperà su area con suscettività al dissesto e pericolosità molto elevata. - proseguono - Quand’anche si assumessero come esistenti obiettive ragioni di urgenza, non potrebbe non rilevarsi che l’esecuzione dell’opera in area individuata come “a molto elevata pericolosità idraulica” in presenza di alternative “diversamente localizzabili” e con riduzione del rischio idraulico si paleserebbe come illogica, arbitraria e illegittima".

La principale di queste alternative è la ricostruzione dell'ultimo tratto di argine crollato da lì costruire il bypass verso l'interno per collegarsi alla nuova viabilità già realizzata. In questo modo, a detta di Terra di Confine, sarebbero necessari meno espropri, con un costo di realizzazione nettamente inferiore e senza andare a pregiudicare l'attività dell'associazione.

In questo quadro complesso si inseriscono anche le condizioni di tutela e salute degli animali affidati. Secondo Camarda e Nizza il cantiere rischia di mettere a repentaglio la vita di alcuni pregiati esemplari di rapace, oltre a provocare un chiaro disagio per i cavalli. "Chiediamo di essere ascoltati e ci serve sicuramente più tempo. - concludono - Abbiamo ricevuto la notifica dal Comune soltanto il 4 novembre, appena 6 giorni fa e oggi sono già qui a mettere i picchetti per delimitare l'area oggetto di esproprio. Gli animali di cui ci prendiamo cura non possono essere trasferiti dall'oggi al domani. Si tratta di animali sono sotto sequestro, bisogna informare le autorità preposte e anche in caso di un nuovo terreno, servirà del tempo per adeguarlo alle norme previste per le attività che svolge la nostra associazione e per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie".

Il rischio concreto è che i lavori per la strada vengano sospesi se l'associazione presentasse ricorso. Intanto in Comune oltre alla diffida dei legali di 'Terra di Confine' sono state recapitate anche diverse missive di numerosi enti e istituzioni preoccupati. In particolare spiccano quelle del Principe Alberto II di Monaco, quella dell'Unesco e di altre associazioni legate a 'Terra di Confine'.

Da indiscrezioni, il Comune starebbe cercando un'alternativa tra le sue proprietà. Un terreno che da un lato possa ospitare questi animali e dall'altro, garantire lo svolgimento dell'attività di recupero e tutela di questi esemplari. Uno spazio che possa essere dato in affidamento, nell'urgenza di trovare una nuova casa per questa associazione.