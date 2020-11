Taggia: aiutare i positivi al Covid rimasti soli, dal Comune pacchi viveri e farmaci

Il Comune di Taggia sta pensando di fornire pacchi di viveri e farmaci per aiutare le persone positive al Covid che sono da sole. Una situazione preoccupante che era emersa durante la prima fase dell’emergenza Coronavirus. All’epoca il Comune anticipò i soldi, con l’intento poi di recuperare le somme in una seconda fase, per fare la spesa a chi si trovasse confinato in casa e non avesse famigliari o amici a cui rivolgersi.

Oggi, a distanza di alcuni mesi e di fronte all’evoluzione dello scenario legato alla seconda ondata di contagi, l’amministrazione del sindaco Mario Conio ha pensato che il servizio possa di nuovo essere utile, ma rivisto in un’ottica diversa. L’idea è di mettere a disposizione un budget importante per acquistare generi di prima necessità e farmaci nella misura necessaria a superare il periodo di quarantena. Quindi, a differenza di quanto visto nel lockdown, sarà il Comune ad anticipare la spesa senza poi chiederne conto ai cittadini.



Prima di attivare il servizio, l’ufficio servizi sociali aprirà una manifestazione d’interesse (allegata in fondo all'articolo ndr) rivolta a tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, piccoli negozi ma anche grande distribuzione, oltre alle farmacie, per trovare le attività interessate a fornire gli alimenti e i farmaci per costituire questi pacchi d’aiuto. La ricerca delle ditte fornitrici sarà rapida perchè la situazione legata alla pandemia, lascia intuire come sia poco il tempo a disposizione per applicare questa misura di aiuto di cui potrebbe essercene presto molto bisogno.