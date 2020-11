Imperia: due cittadini violano il coprifuoco delle 22, scattano le sanzioni della polizia locale

Hanno violato il coprifuoco e sono sono stati sanzionati. La polizia locale di Imperia ha multato, domenica sera, due cittadini che si trovavano nel centro di Oneglia dopo le 22 senza una valida motivazione.



Da venerdì scorso infatti, così come previsto dall’ultimo Dpcm varato dal presidente del Consiglio dei Ministro Giuseppe Conte, è vietato uscire dal proprio domicilio, o abitazione di residenza, dalle 22 alle 5 senza validi motivi come esigenze di lavoro, assoluta urgenza o di salute.



In questo caso i due cittadini sono stati trovati in giro per Oneglia e non potevano poiché non c’erano valide giustificazioni che consentissero la loro permanenza al di fuori della propria dimora. Per loro quindi è arrivata la multa.