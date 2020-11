Coronavirus, Diano Marina, controlli della polizia locale: nel mirino gli immobili affittati ai lavoratori impiegati nella raccolta delle olive

Continuano i controlli della polizia locale di Diano Marina per il rispetto dell’ultimo Dpcm che prevede, per contenere il contagio da covid-19, il divieto di spostamento tra le regioni inserite nella cosiddetta 'zona rossa', come Piemonte e Lombardia.

Nel fine settimana appena trascorso non si sono registrate violazioni del decreto, ma l’attenzione della polizia locale resta alta. Dopo aver proceduto nei giorni scorsi ad una ricognizione su gran parte delle seconde case, visionando esternamente non solo gli immobili, ma anche i contatori dell’acqua o i bidoni dell’immondizia per appurare eventuali arrivi, oggi l’attenzione degli agenti agli ordini del comandante Franco Mistretta si concentrano in particolare sua una serie di immobili dove risultano residenti, o comunque sono state affittate, anche a cittadini stranieri.

“Potrebbero essere state affittate anche ad altri soggetti- ci spiega il comandante Mistretta- e poiché questo è il periodo della raccolta delle olive potrebbero verificarsi fenomeni di trasferimento anche temporaneo che dovrà eventualmente essere appurato sul fronte della regolarità. Se sono persone residenti non c’è alcun problema, conclude il comandante, ma se si tratta di persone che vengono da altre regioni devono essere legittimate a farlo nel rispetto del Dpcm”.

Le verifiche, approntate dalla polizia locale, sono iniziate stamani e continueranno anche nei prossimi giorni. In tutto sono stati controllati una decina di immobili, anche con i dati in possesso degli uffici comunali, dislocati sia nel centro che nella zona periferica della città degli aranci.