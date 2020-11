Tornano da domani anche le autocertificazioni 'italiane' per i pendolari: il Fai fa stampare l'adesivo del frontaliere

Da domani si ritorna alle autocertificazioni per rientrare in Italia. Oltre a quella francese, infatti, servirà anche quella italiana per rientrare dal lavoro.

Intanto, il sindacato Frontalieri Autonomi Intemeli ha ideato un adesivo che possa meglio identificare chi fa ‘avanti e indietro’ tra l’estremo ponente ligure e la Costa Azzurra, per svolgere il proprio mestiere e che sarà quindi alle prese con code al confine, per esibire le autocertificazioni.

“L’adesivo – chiarisce il Fai – si potrà applicare al interno del parabrezza dell’auto o sullo scooter ma, attenzione, non sostituisce le autocertificazioni e non è un lascia passare. Serve giusto a dare una indicazione visiva a chi effettuerà i controlli, sulla falsa riga di quello dei medici".

Gli adesivi saranno in distribuzione dalla metà del mese e avrà un formato circolare di circa 10 cm di diametro. “Mi auguro ci sia compressione da parte delle autorità italiane – ha commentato il segretario del Fai, Roberto Parodi - e non ci obblighino a lunghe code anche al rientro dalla Francia, oltre a quelle a cui siamo già costretti a fare al mattino per superare il confine”.