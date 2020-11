Sanremo: giovedì prossimo un webinair al 'Salone dell'Orientamento' con due Prof del Liceo Cassini

In questo momento in cui il mondo si è quasi fermato dobbiamo avere la forza di guardare avanti. La scuola ce la sta mettendo tutta reinventandosi e cercando nuove modalità per proporre attività consolidate nel tempo.

Questo anno il Salone dell’Orientamento che solitamente si svolgeva al Palafiori avrà una veste differente grazie all’applicazione delle nuove tecnologie per questo il Liceo Cassini parteciperà ad Orientamenti la piattaforma virtuale totalmente digitale raggiungibile al sito (QUI). Giovedì prossimo, dalle 10 alle 11, al webinar dedicato saranno presenti la prof.ssa Valeria Ammirati, funzione strumentale per l’orientamento in entrata e il prof. Walter Scavello funzione strumentale per l’innovazione tecnologica che incontreranno virtualmente i ragazzi e loro genitori per rispondere alle domande e fornire informazioni.

Sarà possibile contattarli anche attraverso la mail istituzionale orientamento@cassinisanremo.net. Anche gli ormai famosi ‘Sabati del Cassini’ verranno sostituiti e, attraverso i referenti delle singole scuole medie, si cercherà di proporre in maniera alternativa momenti di incontro e scoperta dell’istituto matuziano e dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico. “Sicuramente la scuola, quella vera – viene sottolineato dal ‘Cassini’ - è interazione, confronto, sguardi e vicinanza: al momento tutto questo non è concretizzabile ma noi ci stiamo preparando… è questa la novità”.