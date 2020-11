Sanremo: Amaie Energia assumerà l’elettricista di Casa Serena per la manutenzione della pista ciclabile (Video)

Mentre la seconda asta deserta ha congelato la pratica per la vendita di Casa Serena, in amministrazione continua il lavoro per la sistemazione dei dipendenti della RSA che perderebbero il loro status di dipendenti pubblici con la cessione al privato. Tre lavoratori sono già stati trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche in mobilità, ma ne restano altri da sistemare.

“Abbiamo contattato la Asl che ha dato la disponibilità per un bando di mobilità e assorbire personale di categoria B - ha dichiarato in consiglio comunale l’assessore con delega al Personale, Silvana Ormea - ci siamo sentiti un paio di giorni fa e a breve il bando uscirà. Abbiamo anche concesso il nulla osta ai dipendenti che ce l’hanno chiesto”.

La novità degli ultimi giorni riguarda, però, i contatti con Amaie Energia. La società partecipata è diventata proprietaria della pista ciclopedonale e, per questo, ha intenzione di creare una squadra di operai per la manutenzione. Tra loro, stando agli accordi con il Comune, ci sarà anche un elettricista in uscita da Casa Serena dopo la vendita. “Un ringraziamento ad Amaie Energia e ad Andrea Gorlero che hanno dato la loro disponibilità per assorbire il lavoratore” ha commentato l’assessore Ormea in consiglio comunale.

L’intervento dell’assessore Silvana Ormea in consiglio comunale