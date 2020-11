Ospedaletti: degrado al cimitero, la lamentela viaggia sui social ma arriva dalla sorella del Sindaco (Foto)

“Questo è il cimitero della mia cittadina. Nei giorni della commemorazione dei defunti erano spariti gli annaffiatoi rotti, così si girava su e giù per le scale a cercare un innaffiatoio. Si vede che l'intera amministrazione comunale non frequenta il cimitero”.

E’ la lamentela di una residente di Ospedaletti che, in questo caso è però ‘speciale’ visto che è la sorella del Sindaco, Daniele Cimiotti. La protesta è stata pubblicata sul suo profilo pubblico di Facebook ed è proseguita: “Sappiate che ho scritto in Comune per la noncuranza con cui è gestito il servizio cimiteriale. Se cambierà qualcosa e compreranno le rastrelliere a gettone (spero), come da me suggerito con apposite foto non sarà stata opera dello Spirito Santo. Lamentatevi sempre per cose inutili. Ai defunti si porta rispetto!”