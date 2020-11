Nei primi otto mesi del 2020 dimezzato il flusso di turisti in provincia di Imperia: le presenze negli alberghi calano del 45%

L’anno della pandemia assume le sembianze di una ghigliottina per il comparto turistico della nostra provincia. Il lockdown di primavera, le conseguenti misure di contenimento e, in generale, i comprensibili timori negli spostamenti, hanno affossato l’economia turistica locale e i dati pubblicati dalla Regione lo testimoniano a pieno.

E pensare che tutto era partito bene con gennaio e febbraio migliori rispetto al 2019. Nel primo mese dell’anno si sono registrati il 2,90% in più di arrivi e il 3,54% in più di presenze negli hotel e nelle strutture alternative. Più che positivi i dati di febbraio, complice anche un’edizione del Festival di Sanremo da ricordare: più 9,32% di arrivi e più 9,38% di presenze negli hotel rispetto al 2019.

Poi tutto si è ‘congelato’ a marzo, aprile e maggio, ma la ripresa è stata ben più lenta del previsto.

A giugno il crollo con -63,56% per gli arrivi e -67,67% per le presenze alberghiere. Il mondo del turismo imperiese ha poi lievemente rialzato la testa a luglio (arrivi -29,28% e presenze -36,01%) per poi assaggiare un minimo ritorno alla normalità ad agosto anche se il -11% di arrivi e il -13,44% di presenze testimoniano una grande distanza dall’anno precedente.

In conclusione è il dato complessivo dei primi otto mesi a scattare la triste fotografia di un anno da dimenticare. Da gennaio ad agosto gli arrivi sono dimezzati (-49,55%) e anche le presenze negli alberghi e in strutture alternative sono precipitate (-44,99%).

Pesa, in particolare, l’assenza di stranieri. Ad agosto, per esempio, a fronte di un timido +0,46% di presenze italiane, gli stranieri sono stati il -29,51% rispetto al 2019. Veri tonfi a giugno e luglio con i rispettivi -83,78% e -50,81%.