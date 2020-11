I bar di Sanremo salutano i loro ultimi clienti: da domani il caffè si prende da asporto (Video)

Nuove regole, nuove chiusure, nuove misure per tentare con tutte le forze di fermare il contagio. Questa sera alle 18 i bar di Sanremo hanno salutato i loro ultimi clienti, da domani sarà solo asporto o delivery.

La Liguria entra così nella zona 'arancione' e deve attenersi alle regole che serviranno a evitare assembramenti e situazioni potenzialmente pericolose sul piano del contagio.

Dalle strade del centro di Sanremo abbiamo quindi raccontato gli ultimi istanti di apertura per i tanti bar che, da domani, dovranno riorganizzarsi per continuare a servire i propri clienti. Il tutto nella speranza che possa servire per un Natale con meno limitazioni.