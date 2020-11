Donatella Vivaldi è il nuovo presidente provinciale della Confartigianato di Imperia

“Mi è sembrato nomale rispondere all’invito di assumere questa responsabilità che da un lato mi emoziona e dall’altro mi stimola perché l’artigianato è un campo che sento mio da sempre”.

Così Donatella Vivaldi commenta la sua elezione a Presidente provinciale della Confartigianato di Imperia. Da tanti anni attiva all’interno dell’associazione come membro della giunta provinciale, dal febbraio del 2019 è anche ai vertici della Commissione Provinciale dell’Artigianato (CPA). Una passione ereditata dal padre Pietro, ricordato da tutti come uno degli artigiani più illuminati della provincia di Imperia e per tanti anni lui stesso membro di giunta della Confartigianato.

“Mio papà aveva gettato in me il seme di questa passione – racconta Donatella Vivaldi – E’ stata quindi un’emozione particolare seguire le sue orme e proseguire nella tradizione che ci lega alla Confartigianato. In famiglia respiriamo artigianato da quando siamo nati, abbiamo questo mestiere nell’animo e ne conosciamo tutti gli aspetti da quelli positivi ai problemi. E’ un mestiere dove bisogna mettersi in gioco tutti i giorni ed impegnarsi per fare sempre cose nuove”.

Donatella Vivaldi, che riceve il testimone dal Presidente uscente Enrico Meini, è la prima donna a guidare la Confartigianato della provincia di Imperia: “Il gruppo della Confartigianato mi è molto vicino – ha detto - ho trovato collaboratori che mi hanno stimolato e supportato ad accettare questo incarico. Le scommesse per il futuro riguardano la lotta ad una burocrazia che svilisce il lavoro degli artigiani. Non è accettabile che si debba trascorrere gran parte del tempo a compilare carte che non finiscono mai anziché esprimersi sul proprio lavoro. Il mio impegno sarà poi quello di difendere il nostro artigianato, quotato e riconosciuto anche all’estero, affinché non corra il rischio di cadere nell’anonimato ma venga sempre più valorizzato ed apprezzato per la sua qualità ed unicità”.

Donatella Vivaldi è sposata con il medico Gianpiero Tornatore. A livello professionale, ha fondato nel 2001 con il fratello Giampiero la “V Metal”, con sede ad Arma di Taggia, specializzata nella carpenteria con la costruzione e l’assemblaggio di strutture in acciaio inossidabile ed in ferro per i settori navale, industriale, e civile, per la quale è conosciuta ed apprezzata ormai anche al di fuori della provincia di Imperia. Un’azienda nata però sull’esperienza di 40 anni di lavoro in campo artigiano del capostipite Pietro “Era un vero artigiano perché sapeva tenere in piedi un’officina con un fil di ferro” lo ricorda Donatella, che ora è affiancata nel lavoro anche dal figlio Gianluca. Un legame quindi molto saldo tra l’artigianato e la famiglia Vivaldi, presente anche nella terza sorella Susanna che si dedica al campo dell’oreficeria nella sua gioielleria in centro a Sanremo.

La nuova giunta provinciale della Confartigianato è poi composta da Antonio Sindoni (Presidente Onorario), Mario Tiberti (Vicepresidente), Gianni Verrando (Consigliere), Paolo Gori (Consigliere), Federico Fresia (Responsabile zona Imperia), Piero Trecarichi (Resp. Zona Sanremo), Giulio Gajaudo (Resp. Zona Ventimiglia), Liliana Allaria (Presidente Donna Impresa), Cesare Castagno (Presidente Giovani), Rina Liberato (Presidente Anap), Claudio Ciuffodoro (Consigliere Supplente), Aldo Bianchi (Consigliere Supplente). Collegio dei Revisori dei Conti: Michel Khelif (Presidente), Alessandro Ballarin, Piero Ippolito, Claudio Negro, Fedele Cava.