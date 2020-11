Emergenza Covid e situazione in regione e provincia di Imperia: il pensiero di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Teresa Barazzetti, interviene in relazione all’emergenza Covid e alla situazione che si viene a creare nella nostra provincia:

“Leggendo quotidianamente Sanremo News ho appreso che, nei giorni scorsi, i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di Genova sono stati trasferiti alle Asl 1 e 2. Oggi leggo che si sta prendendo in considerazione la possibilità di mandare pazienti post Covid nella struttura del Soggiorno Militare e in quella del Faggio di Nava. Poco fa ho letto che il Governatore Totti si aspetta una stabilizzazione dei contagi nell'area genovese e un aumento dei contagi nelle province, ‘mentre ora i casi erano spalmati in maniera omogenea su tutto il territorio della Regione’. Considerato quanto sopra, penso che chiunque si soffermi ad analizzare questa movimentazione possa facilmente arrivare alle stesse conclusioni. Ma queste conclusioni quanto hanno pesato sul cambio di colore della regione Liguria? Condivido le perplessità del Sindaco di Sanremo, anche se rimango, come lui, sorpresa: ‘Sono sorpreso perché i dati in possesso ci preoccupano sicuramente per il numero dei positivi e per l’aumento dei pazienti nella struttura ospedaliera...’. Ma se i pazienti arrivano dagli Ospedali di Genova alle Asl 1 e 2 non c'é da domandarsi perché ‘i pazienti aumentano nelle strutture ospedaliere della nostra Provincia...’?”