Le precisazioni del ministero dello Sport: "Con la zona arancione gli atleti tesserati potranno raggiungere il comune dove si svolgono gli allenamenti della propria società"

Uno degli aspetti maggiormente attesi, che ha precisato il dipartimento dello sport, è riferito alla possibilità di un atleta tesserato per un club sportivo di recarsi in un comune diverso da quello di residenza, in zona arancine, per disputare gli allenamenti individuali, insieme ai propri compagni di squadra.

Il dipartimento per lo sport ha infatti dato il via libera, ovviamente nel tragitto bisognerà avere con sè l'autocertificazione.

Ecco il punto.

Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?



Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.