Avere denti forti e gengive sane?  I consigli di Fab SMS per l’igiene orale

L’arma più efficace per prevenire le infezioni gengivali e mantenere denti sani è spazzolare i denti tre volte al giorno e utilizzare il filo interdentale. Ma vi sono alcuni altri piccoli accorgimenti utili per la salute delle gengive e per un sorriso sano e brillante. Scopriamoli insieme a Fab SMS!

Quando lavare i denti - Può sembrare una contraddizione, ma lavare i denti con eccessiva frequenza rischia di usurare e rovinare lo smalto. Se possibile, è bene attendere circa 30 minuti tra il pasto e il lavaggio, così da non intaccare lo smalto e corrodere la dentina.

Dieta equilibrata - L’alimentazione è strettamente connessa alla salute del cavo orale. Assumere cibi contenenti fibre e minerali, facili da digerire, ed evitare alimenti eccessivamente ricchi di zuccheri, consente di mantenere una bocca sana e di tutelare attivamente la salute delle gengive. Sì, dunque, a una dieta che garantisca il giusto apporto di calcio, fosforo, fluoro e vitamine, in particolare A, B, C e D. Da assumere con moderazione tè, caffè, vino rosso e soda che possono macchiare i denti, favorendone l’ingiallimento.

La scelta dello spazzolino - Per una corretta cura dello spazzolino è bene lasciarlo asciugare all’aria dopo l’utilizzo e sostituirlo ogni tre mesi. Con il tempo, infatti, le setole si deteriorano e diventano meno efficaci nella rimozione della placca.

Il ruolo del filo interdentale - Con lo spazzolino da denti spesso non è possibile pulire al meglio lo spazio tra un dente e l’altro, mentre il filo interdentale aiuta a rimuovere la placca e i residui di cibo prevenendo la formazione delle carie.

Stop al fumo - Il fumo è estremamente dannoso per l’igiene e per la salute orale. Oltre a provocare la formazione di macchie sui denti e ad aumentare la formazione di tartaro, favorisce l’insorgere delle carie e delle infiammazioni gengivali. E può dare origine a parodontiti e perdita precoce dei denti.

L’importanza dei controlli - Programmare dei check-up periodici in accordo con il dentista è essenziale per tenere sotto controllo la salute dentale e intervenire per tempo quando necessario.

Le buone abitudini per i più piccoli - Dopo mangiato è possibile strofinare le gengive dei bimbi più piccoli con un panno umido o una garza. Quando arrivano i primi dentini è bene pulirli delicatamente con uno spazzolino a setole morbide, una volta al giorno. Dopo i due anni si consiglia di lavare i denti due volte al giorno, a seguito dei pasti principali.

