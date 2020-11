Liguria sull'orlo dell'arancione: il Governatore Toti "Disponibile a valutare misure più restrittive con il Governo"

“Io sono disponibile a valutare con il Governo misure più restrittive per la Liguria se servono per la salute dei cittadini. Ma non tiriamo in ballo la qualità dei dati forniti da Regione a Roma, perché sono precisi e per di più, nell’ultimo report arrivato dall’Istituto di Sanità, sono identici a quelli per cui la Liguria è stata inserita in zona gialla”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, in relazione alla possibilità che, nel pomeriggio, la cosiddetta ‘cabina di regia’ a Roma passi la Liguria dal livello ‘giallo’ attuale a quello ‘arancione’. Cosa cambierà per noi? Sicuramente molto, perché oltre a non essere modificato il ‘coprifuoco’ dalle 22 alle 5 (spostamenti solo per motivi di comprovata necessità e con autocertificazione), chiuederebbero bar, ristoranti, gelaterie, pub e locali in genere che, però, potranno continuare a vendere da asporto dalle 5 alle 22 o consegnare a domicilio.

In ‘arancione’ verrebbero chiusi anche i negozi con l’eccezione di: generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche compresi nei centri commerciali. Verrebbero chiusi anche i mercati, fatta eccezione per quelli di vendita alimentare.