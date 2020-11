È morto Piero Simondo: originario di Cosio d'Arroscia con Pinot Gallizio fondò l’Internazionale Situazionista

Nato nel 1928 a Cosio d'Arroscia, in provincia di Imperia, Simondo si è spento nella sua casa di Torino nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, mentre oggi avranno luogo i funerali.

Nel capoluogo piemontese era arrivato da studente, divenendo allievo di Felice Casorati all’Accademia Albertina, per poi stabilirvisi in modo definitivo affiancando all’attività artistica quella di docente di filosofia e pedagogia, prima in diversi istituti superiori cittadini, poi tramite la cattedra intanto ottenuta all’università subalpina.