Sanremo: con Confartigianato nuovi corsi per addetti al montaggio ponteggi e prevenzione delle cadute nei lavori in quota

Si terranno il 20 Novembre, presso la sede della Confartigianato a Sanremo, il corso di aggiornamento per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi e il nuovo corso DPI di 3° Categoria per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota.

"Nei lavori in quota l'esposizione al rischio di caduta dall'alto deve essere sempre protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione. E ricordando l’importanza dei ponteggi come opera provvisionale nelle attività di costruzione, è necessario garantire sia la sicurezza delle persone che sono addette al montaggio e smontaggio dei ponteggi, sia di chi il montaggio poi lo utilizzerà. - sottolineano da COnfartigianato - L’articolo 136 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). prevede per il datore di lavoro non solo l’obbligo di assicurare che le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi siano effettuate a regola d’arte e conformemente al “ Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi” (PIMUS) ma anche che i lavoratori ricevano una formazione di carattere teorico-pratico adeguata e mirata alle operazioni previste".



Il percorso formativo è “finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi”. In merito poi all’aggiornamento, i datori di lavoro “provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni”. L’aggiornamento, che ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici, consentirà di evitare di incorrere nelle gravi conseguenze amministrative e penali che possono venire applicate dagli organi di controllo.



"Per quel che riguarda il corso DPI di 3° Categoria per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota, il D.Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. - aggiungono - I Lavori in Quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Fondamentale per garantire la sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto è la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota, cioè quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione e operare in sicurezza in condizioni di rischi di caduta dall’altoL’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo dell'aggiornamento della formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di 3a categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso che va effettuato ogni 5 anni".



"Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523" - chiosano dall'associazione.