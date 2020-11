Sanremo: lavori di manutenzione di Terna, il 17 e il 18 novembre interruzione di energia elettrica

Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, dalle 8.30 alle 15.30, verrà sospesa l’erogazione di energia elettrica in alcune zone di Sanremo. Come spiegato da Amaie si tratta di una misura necessaria per permettere a Terna Spa, Rete Elettrica Nazionale Rete Italia, l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione sull’elettrodotto AT 132 Kv Arma di Taggia - Sanremo.



L’interruzione della fornitura di energia elettrica interesserà: Collette Beulle, Sant’Anna, Barale, Cascine Lunaire, Cava Bianchi, Chiuvin, Beulle, Calcinaire, Le Valeire, Monte Bersaglie, Pozzi, Del Colle. “Si precisa che gli impianti devono però considerarsi permanentemente in tensione per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione” - sottolineano da Amaie.