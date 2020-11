Circo con animali a Bordighera, il Partito Animalista: “Il Comune neghi l'autorizzazione”

Il Partito Animalista prende posizione in merito all'autorizzazione concessa dal Comune di Bordighera alla presenza di un circo con l'utilizzo di animali.



Scrivono i responsabili locali del PAI: “Il Comune di Bordighera, nonostante la crisi attuale dettata dall’emergenza pandemica, autorizza lo stanziamento nel proprio territorio di un circo che utilizza animali. Animali che appartengono a ben altro habitat e che sono costretti a vivere in situazioni completamente non adeguate al proprio benessere”.



La responsabile del Partito Animalista Italiano in Liguria Letizia Balsamo ha dichiarato: “Non è possibile che in un periodo in cui ognuno di noi subisce le difficoltà psicologiche e fisiche del lockdown, si continui ad imporre una prigionia continua ad esseri viventi che non hanno nessuna colpa. Chiediamo al comune di Bordighera di ritirare l’autorizzazione e di negare in futuro le autorizzazioni a tutte quelle attività che abusano e speculano sugli animali”.



“Questa pandemia è un’opportunità per uscirne migliori e soprattutto per migliorare il nostro rapporto con la natura. Il circo non deve essere sofferenza, ma gioia. Per questo sosteniamo anche noi il circo, ma quello senza animali” concludono dal Partito.