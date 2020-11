Taggia: alcune considerazioni di Brugnolo (Il Passo Giusto) sui temi discussi nell'ultimo consiglio comunale

“In merito all’interrogazione portata in Consiglio Comunale lo scorso 5 novembre, relativa al posizionamento quest’estate di un ampliamento di dehors che andava ad interrompere il transito pedonale sul marciapiede della passeggiata mare causando non pochi disagi e incidenti, sono stata lieta di apprendere che anche il Signor Sindaco abbia valutato come poco consono il posizionamento che era stato dato e accolto l’invito di trovare in futuro – se ve ne sarà bisogno – una soluzione più idonea sia dal punto di vista estetico che della sicurezza per i pedoni”. A dirlo è Barbara Brugnolo, consigliere comunale de ‘Il Passo giusto’ di Taggia.

“È interesse di tutti che i commercianti – spiega Brugnolo -, soprattutto in questo difficile periodo, abbiano gli aiuti necessari per incrementare al massimo la loro possibilità di lavorare, e le forze di minoranza lavoreranno sempre nella stessa direzione della maggioranza in questo senso, senza peraltro mai dimenticare che l’interesse e la sicurezza della collettività dovrà essere il primo metro di valutazione nelle decisioni da prendere.

In merito all’interrogazione relativa alla posizione Pro – Boxes all’interno della questione dei parcheggi Area 24, resto preoccupata e dispiaciuta del fatto che in un primo momento fosse stata ipotizzata dall’amministrazione - e in particolare dal Sindaco anche durante un Consiglio Comunale di quest’estate - una possibile tutela per i promissari acquirenti dei box. A seguito dell’interrogazione non si è potuto fare a meno che constatare la realtà dei fatti: e cioè che nessun tipo di prelazione nell’acquisto sarà possibile, e che l’unica via sarà per il Comune la vendita con asta pubblica con pari diritto di accesso da parte di chiunque all’acquisto. Un doppio rammarico dunque: sapere che numerose persone hanno investito ingenti somme di denaro (parliamo di venti, venticinque mila euro a box) che purtroppo difficilmente verrà loro restituito dal fallimento, e sapere che nessun diritto di prelazione potrà loro garantire il Comune. Ma è giusto che sia stata fatta la massima chiarezza su questo punto per non alimentare false illusioni.

A nome del Gruppo Consiliare il Passo Giusto esprimo infine apprezzamento nei confronti del Signor Sindaco che ha pienamente concordato con noi nell’opportunità e correttezza che la nomina a Vice Presidente del Consiglio debba essere conferita a uno dei consiglieri rappresentanti della lista Il Passo Giusto. Tale incarico – ad oggi rivestito dal Consigliere Andrea Nigro – spetta a un rappresentante della minoranza; col passaggio del Consigliere Nigro in maggioranza, l’equilibrio impone oggi il conferimento dell’incarico a un consigliere che ieri, oggi e fino alla fine del mandato, rappresenti la minoranza e i suoi elettori”.