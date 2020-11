SIFA rinnova i suoi banchi alimentari refrigerati, i modelli 2020

Chi decide di intraprendere un’attività imprenditoriale di tipo commerciale, o chi già la possiede, lo sa: l’apparenza agli occhi dei clienti e qualità dei prodotti sono due elementi fondamentali per poter soddisfare le richieste e quindi aumentare il proprio giro di affari. E’ anche vero che spesso per poter offrire un ottimo prodotto è necessario conservarlo nel migliore dei modi e presentarlo ai clienti nella sua forma migliore.

Per fare ciò l’attrezzatura a propria disposizione gioca un ruolo fondamentale, visto che nella maggior parte delle attività commerciali alimentari, la merce venduta viene esposta all’interno dei banchi refrigerati. Azienda leader in questo settore è la SIFA, che da oltre 50 anni si occupa di arredamento degli esercizi commerciali, con particolare attenzione per quello che riguarda i banchi refrigeranti ed espositivi di bar, gelaterie, macellerie, pasticcerie e panetterie.

Essendo sul mercato da 50 anni, la SIFA è solita proporre alla propria clientela prodotti sempre all’avanguardia e tecnologicamente avanzati, con un design al passo con i tempi. Ma non solo: i nuovi prodotti di SIFA si contraddistinguono anche per essere progettati per il rispetto delle più rigide norme igieniche, la sicurezza e la salvaguardia ambientale. Ma vediamo subito quali sono le novità di quest’azienda.

Il banco refrigerato VEGA

La caratteristica principale del modello VEGA è quella di possedere una refrigerazione ventilata che può essere regolata a seconda delle esigenze del prodotto in esso contenuto. Un aspetto importante, che lo rende perfetto per le attività di commercio alimentare in senso più vago, ma anche nelle macellerie.

Grazie a dei pistoni hydro lift, la vetrina del banco può essere aperta in maniera agevole, permettendo una sua completa e facile pulizia, che viene facilitata grazie alla presenza di aria forzata, utilizzata nell’eventualità in cui il vetro si appanni a causa dei cambiamenti di temperatura.

Un bel risparmio energetico deriva dalla sua illuminazione, realizzata interamente attraverso luci a LED, mentre il suo design è reso accattivante dalla possibilità di realizzazione della vasca in colore nero o con profili inox, mentre il banco può essere personalizzato con diversi colori o rendere più accogliente l’ambiente utilizzando le tonalità del legno. Moltissimi poi gli accessori con i quali è possibile integrare il banco refrigerato VEGA: dalla bilancia scorrevole, al portarotoli o addirittura il portacoltelli, perfetto soprattutto per le macellerie.

Il banco refrigerato PROMOTER

La vera novità del momento è il modello PROMOTER, perfetto per coloro che possiedono una gastronomia o un negozio di pasta fresca in quanto, oltre a poter scegliere tra diversi tipi di ventilazione, nella parte bassa sono presenti delle celle per poter contenere la merce in eccedenza.

Anche in questo caso nulla è lasciato al caso: è possibile infatti personalizzare la propria attrezzatura scegliendo le tonalità che meglio si adattano al resto dell’arredamento, così come scegliere la tipologia di apertura della vetrina, realizzata con vetro con funzionalità disappannamento.

Largo spazio poi agli accessori, per poter avere sottomano tutti gli strumenti per svolgere la propria attività in tutta comodità.

Il banco murale P90

Grande modernità per quanto riguarda il banco refrigerato murale P90, che grazie alla sua profondità di 90 cm e alla presenza del retro in vetro con vetrocamera è in grado di ospitare una grande quantità di merce e la sua relativa esposizione.

Che sia “Self” (motore esterno e 5 ripiani dritti e 4 inclinati) o “Market” (motore interno, 4 ripiani dritti e 3 inclinati), il banco murale P90 può essere chiuso mediante delle comodissime ante che permettono il mantenimento della temperatura al suo interno e quindi un minor dispendio energetico.

Per la vostra attività avete un alleato: il suo nome è SIFA