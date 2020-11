Incidente in serata in strada Senatore Ernesto Marsaglia a Sanremo. Stando a quanto si apprende pare che la vettura stesse facendo inversione a 'U' nel momento in cui stava sopraggiungendo uno scooter. Il guidatore non è riuscito a evitare l'impatto.

Sul posto presente anche la Polizia per chiarire chi fosse alla guida dell'auto sulla quale stavano viaggiando tre stranieri. L'uomo alla guida dello scooter è stato trasportato all'ospedale 'Borea' in codice giallo.