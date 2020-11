Sanremo: dopo il blitz dei Carabinieri a Pian di Nave è tutto come prima con gruppi di giovanissimi e neanche l’ombra di una mascherina (Foto)

Il blitz dei Carabinieri a Pian di Nave è servito per identificare un’ottantina di giovani, ma non per far rispettare le regole. E così la domenica tutto è tornato come prima: gruppi di ragazzini, distanziamento dimenticato e, soprattutto, neanche l’ombra di una mascherina.

Oggi niente blitz dei Carabinieri e, quindi, come si vede dalle foto inviate alla redazione da una nostra lettrice, la situazione si è protratta per diverso tempo. Chissà che qualche nuova visita delle forze dell’ordine non possa aiutare…