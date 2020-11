Sanremo: auto scassinata sulla strada per i giardini Regina Elena, vetri rotti e furto all’interno (Foto)

Brutta sorpresa questa mattina per il proprietario dell’auto vandalizzata e scassinata sulla piccola strada che conduce ai giardini Regina Elena. Qualcuno ha spaccato i vetri, nonostante l’auto fosse posteggiata proprio a bordo strada, ben visibile. Ora si attendo le verifiche da parte delle forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto. Saranno anche visionate le telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Purtroppo non si tratta del primo caso in città. Già nei giorni scorsi altre auto erano state prese di mira dai ladri nella zona del lungomare Italo Calvino.