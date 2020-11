Imperia, processo 'Breakfast': il sindaco Claudio Scajola ricorre in Appello contro la condanna a due anni di carcere inflitta a Reggio Calabria

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha appellato la sentenza che lo ha visto condannare a due anni di carcere, pena sospesa, all’esito del processo 'Breakfast' per l’accusa di procurata inosservanza di pena nei confronti dell’ex parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matecena. I difensori del primo cittadino, Elisabetta Busuito, Giorgio Perroni e Patrizia Morello, hanno infatti impugnato la decisione pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, presieduto da Natina Pratticò, il 24 gennaio scorso. Per i giudici Scajola aiutò Matacena a sottrarsi alla giustizia italiana favorendo il suo spostamento dagli Emirati Arabi verso il Libano. Un tentativo di fuga che non si concretizzerà mai, ma che è costato a Scajola prima l’arresto e poi la condanna.

All’esito del dibattimento, durato oltre cinque anni, il collegio condannò anche Chiara Rizzo, ex moglie di Matacena- che ancora risulta essere latitante a Dubai dopo aver rimediato tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa- ad un anno di carcere (pena sospesa) a fronte degli 11 anni e sei mesi richiesti dal pm della Dda dello Stretto. Condanna inflitta solo per il reato di procurata inosservanza di pena poiché dall’accusa di intestazione fittizia di beni, aggravata dall’aver agevolato la ‘ndrangheta, la donna è stata assolta. Così come è stato assolto in toto dalle accuse Martino Politi, difeso dagli avvocati Antonino Curatola e Corrado Politi, storico collaboratore della coppia Rizzo-Matacena. Per l’altra imputata, Maria Grazia Fiordalisi, la segretaria dei coniugi di origine sanremese, assistita dal legale Cristina Dello Siesto, il Collegio ha disposto l’assoluzione per il reato di procurata inosservanza della pena mentre ha disposto la prescrizione per l’altro capo di accusa.

La difesa dell’ex Ministro degli Interni quindi, ha appellato la decisione dei giudici di primo grado i quali nelle oltre mille pagine di sentenza scrissero che “non vi è dubbio alcuno che già l’aiuto, apprestato da Scajola e dalla Rizzo, in concorso con Speziali, consistente nell’attuare lo spostamento da Dubai in Libano si legasse funzionalmente all’intenzione dello stesso Matacena di sottrarsi alla cattura poiché attraverso quell’aiuto egli avrebbe potuto assicurarsi condizioni di vita o di sicurezza certamente maggiori di quelle di cui godeva a Dubai mentre, senza quell’aiuto, egli avrebbe dovuto procurarsele diversamente”.

Invece, per i legali di Scajola di dubbi ce ne sono tanti ed in particolare riguardano proprio la figura di Vincenzo Speziali Junior. Il giovane nipote dell’omonimo senatore per la Dda reggina sarebbe stato il trait d’union tra Matacena, Scajola e gli apparati libanesi. Speziali, che ha patteggiato per questi reati un anno di carcere con pena sospesa, si sarebbe adoperato attraverso le conoscenze intrattenute grazie allo zio, Amin Gemayel, l’ex presidente libanese. L’ex Ministro si è sempre difeso sostenendo “di essersi informato solo per una richiesta di asilo politico”. Per la difesa Speziali “era un millantatore"; inventava appuntamenti, telefonate, conoscenze, progetti, ma di concreto non fece nulla perché non era in grado di far nulla. Solo la Procura reggina lo ritiene attendibile. Basta rileggere – sottolineò durante il processo l’avvocato Busuito - le decine di telefonate in cui rimandava qualsiasi tipo di incontro e in qui si evince palesemente che tentava di prendere tempo e inventarsi circostanze. Le sue parole erano tutte 'fuffa'".

Per il collegio di difesa in sostanza non c’è mai stato alcun progetto di aiutare il latitante e ciò lo si desumerebbe da un’intercettazione dell'aprile 2014 quando Scajola chiederà retoricamente allo stesso Speziali “e sono tutte sciocchezze le sue parole” e Speziali ammetterà di essersi inventato tutto”. Ossia i vari tentativi di comprendere se davvero Matacena potesse andare in Libano o meno.

Il processo di secondo grado non è stato ancora fissato e a causa dell’emergenza sanitaria, dovuta al contagio da covid-19 sull’intero territorio italiano, pare che i tempi non siano per nulla veloci. Basti pensare che ancora non è stato fissato il secondo grado per l’ex segretaria di Scajola, Roberta Sacco, che scelse di essere giudicata con il rito abbreviato all’esito del quale rimediò la condanna a un anno e sei mesi di detenzione nell’ottobre del 2015. Per tutti gli imputati dei vari tronconi quindi, non è escluso che – visto i tempi della giustizia italiana ed in particolare di quella reggina sovraccaricata da una mole consistente di processi, possa scattare la prescrizione.