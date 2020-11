Coronavirus: in provincia di Imperia 111 nuovi casi e 2.354 persone in sorveglianza attiva. I DATI

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus in Liguria mostrano un aumento dei casi in provincia di Imperia per 111 unità (36 contatti da caso confermato e 75 attività di screening) che portano il totale dei positivi a 1.477 oltre a 2.354 persone in sorveglianza attiva.

In regione i nuovi casi sono 886: è positivo un tampone ogni 5,4. Oggi si registrano due decessi, entrambi all’ospedale di Sarzana.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 486.171 (+4.856)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 36.430 (+886)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 4.206 (+104)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 32.224 (+782)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.269 (+391)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.477 (+51)

Savona 1.589

Genova 10.904

La Spezia 2.211

Residenti fuori regione o estero 325

Altro o in fase di verifica 763

Totale 17.269

Ospedalizzati: 1.415 (+37); 81 in terapia intensiva

Asl 1 125 (+2); 7 in terapia intensiva

Asl 2 165 (+11); 7 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 379 (+27); 26 in terapia intensiva

Evangelico 70 (-1); 8 in terapia intensiva

Galliera 194; 6 in terapia intensiva

Gaslini 16 (+2)

Asl 3 Villa Scassi 193 (+5); 14 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 14 (-1)

Asl 3 Micone 0 (-3)

Asl 4 Sestri Levante 117; 5 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 6 (-4)

Asl 5 Sarzana 135 (-1); 8 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 1

Isolamento domiciliare: 10.993 (+265)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 17.245 (+493)

Deceduti: 1.916 (+2); due donne di 92 e 82 anni morte all’ospedale di Sarzana

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 2.354

Asl 2 1.886

Asl 3 3.976

Asl 4 617

Asl 5 447

Totale 9.280