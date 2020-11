Attualità |

Target: il viaggio del mondo in una tazzina. "Coffeel", quando il caffè diventa un’esperienza sensoriale

Una sartoria del caffè dove ogni tazzina è un gusto cucito su misura “perché un caffè è scoprire, conoscere, sentire. Davvero”.

Prosegue il viaggio di Target all'insegna delle eccellenze della provincia di Imperia. Dopo aver ripercorso la storia dell'hotellerie nella città dei fiori legata agli storici Hotel Bellevue e Bel Soggiorno, continuiamo a deliziare occhi e palato con un piccolo vizio quotidiano che interessa l'80 % della popolazione: il caffè. A Ventimiglia nasce Coffeel un laboratorio del caffè dove si incontrano gusti e culture provenienti da tutto il mondo e la storia del chicco più noto diventa oggi una realtà, dove a fare la differenza è la degustazione e la preferenza del consumatore. Una micro-rostery creata da due veri appassionatati del caffè, Fulvio Manuello e Claudia Michelin, che hanno dato vita ad una grande passione: una sartoria del caffè dove ogni tazzina è un gusto cucito su misura “perché un caffè è scoprire, conoscere, sentire. Davvero”. Una squadra composta anche da Massimo Fanni e Sabrina Scarfò: quattro soci un team. Oggi vi proponiamo un viaggio nella storia del caffè, dalla nascita della moka ai salotti dell'800 in cui il momento a lui dedicato iniziò a diventare quel rituale che continuiamo a ripetere ogni giorno, talvolta in modo casuale, talvolta inconsapevole. Un viaggio tra la nostra percezione del gusto e un'esperienza sensoriale unica, ma anche un progetto di solidarietà a cui si è affidato Don Rito per aiutare i ragazzi della Colombia strappandoli al mercato della coca e creando con loro una linea di caffè che grazie a Coffeel è ora conosciuta a livello internazionale. Preparatevi un buon caffè e gustatevi questa storia: la prossima tazzina sarà sicuramente diversa.

Stefania Orengo

