Le immagini di una Sanremo spettrale in un sabato sera al tempo del coprifuoco (Fotogallery)

Il primo sabato sera sotto coprifuoco dalle 22 restituisce le immagini di una Sanremo spettrale, come non la si vedeva da tempo. Sembra di essere ritornati alle notti di primavera, sotto lockdown, quello vero.

La fotogallery firmata dal nostro Tonino Bonomo è più che eloquente. Nessuno per strada, solo controlli della Polizia Municipale, qualche raro mezzo in circolo, i passanti si contano sulle dita di una mano. E poi c'è chi a casa vorrebbe forse anche stare, ma non ce l'ha.

Tutto sembra essere andato per il meglio, Sanremo ha rispettato le regole e non si sono verificati episodi di particolare rilevanza.