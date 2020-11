Sanremo: anziano investito in strada Sen. Marsaglia, le considerazioni di un residente

“Egr. Direttore,

Era prevedibile. A parte la raccolta firme che non ha sortito effetto, ed eravamo in epoca pre Covid, altre volte sono stati avvisati i vigili in persona. Non era neppure un mese fa che un anziano è stato colpito al braccio dallo specchietto retrovisore di un auto. Senza danni ma solo lasciando lo specchietto per terra. Ovviamente l'automobilista non si è fermato. Comportamento incivile. Bisogna vedere a certe ore le accelerazioni in velocità di auto e moto che si fanno da queste parti. Tutto perché c'è un allungo.

Vorrei ricordare che manca un marciapiede e le persone, pure bambini e anziani camminano sostanzialmente nella strada. Ora si possono trovare tutte le giustificazioni benevole di questo mondo per il comune. Io ho avuto dai vigili varie spiegazioni e ben diverse una dall'altra. Io mi chiedo se gli uffici preposti e il sindaco vogliano aspettare che accada qualcosa di grave. I cittadini dopo un po’ si potrebbero pure stufare dell'assoluta mancanza di interesse delle varie e ripetute segnalazioni fatte. Esiste pur sempre un dispositivo dell'art 328 del codice penale sull'argomento.

Andrea”.