Tennis Club Ventimiglia: proseguono i lavori per la pulizia dei campi dal fango

Sono in corso i lavori da parte dei volontari per la pulitura dal fango del campo numero 4 del Tennis Club Ventimiglia. L'intervento proseguirà anche lunedì e dal Club fanno sapere che sono sempre ben accetti altri volontari.

Mercoledì alle 18 nella club house è invece in programma l'assemblea straordinaria dei soci con la relazione aggiornata da parte del presidente Francesco Marcianò e con gli interventi dei dirigenti.