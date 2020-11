Coronavirus, medici e infermieri, da 'eroi' a 'contaballe', il presidente dell'ordine: "Venuta meno la fiducia rispetto alla prima ondata"

Da “eroi” a “contaballe”. Medici e infermieri, protagonisti veri dell'emergenza coronavirus, in questa seconda ondata stanno subendo attacchi indegni, accusati, insieme ai media, di instillare terrore nella popolazione, semplicemente svolgendo il proprio lavoro e denunciando le difficoltà che vivono tutti i giorni nei reparti degli ospedali, dove la pressione, seppur più lentamente cresce in maniera costante. Basti pensare che i ricoverati in terapia intensiva in Liguria sono passati da 46 a 78 nel giro di una settimana.



Sul perché stia succedendo tutto questo ne abbiamo parlato con il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Imperia Francesco Alberti, che a Imperia News ha spiegato: “E' sicuramente venuta meno la fiducia verso gli 'eroi' della prima ondata, su questo non ci piove. Il motivo? Perché siamo in Italia, certamente non hanno aiutato le posizioni dei troppi medici e scienziati che hanno detto la loro in televisione, lasciando la gente in balia delle onde, bersagliata da opinioni diverse”.



“Ci sono personaggi - continua - che si sono rimangiati la parola, ma prima avevano negato o ridimensionato la portata di questa emergenza”.



Alberti, portavoce del suo ordine aveva chiesto il lockdown, associandosi alle richieste fatte dai medici a livello nazionale, e anche nelle zone più colpite come Lombardia e Piemonte, da oggi zona rossa.



“Noi possiamo dare indicazioni, ma è il governo che decide. Sia ben chiaro, come avevo già espresso in un'altra intervista al vostro giornale (QUI), sono ben conscio del problema economico che hanno ristoratori e bar, ma da medico dico che il contatto bisogna evitarlo, e posso dire che ho trovato commercianti d'accordo sulle chiusure, perché più si va avanti più la situazione può aggravarsi, anche per l'economia”.