Ventimiglia: la lista del sindaco Scullino interviene sulla gestione dei parcheggi

Il direttivo della Lista Civica del sindaco Scullino torna sull’argomento gestione diretta dei parcheggi.

“Da ieri – dice Mauro Merlenghi - giriamo per la città e la gente si congratula con noi per il coraggio della proposta. La nostra idea di gestire i parcheggi internamente non è campata in aria, si tratta di un punto del programma a cui pensavamo da tempo”. “Ora la situazione emergenziale – prosegue Panetta - ci ha spinto a velocizzare le cose. Sia i commercianti che i cittadini chiedono insistentemente una gestione “attiva” dei parcheggi, sia perché le risorse destinate ai privati sono tantissime e potrebbero far comodo alla città per rinnovare strade, infrastrutture, scuole”.