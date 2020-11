Pasta Fresca Morena prosegue con le consegne a domicilio. Il sapore di un pasto “da leccarsi i baffi” anche a casa

In questo periodo di incertezze e di paura di un nuovo di confinamento, sicuramente non si rinuncia al piacere di mangiare della buona pasta fresca. Il pastificio Pasta Fresca Morena è aperto regolarmente e vi consiglia piatti speciali e ricette su primi come ravioli di borragine, ravioli con carne e verdura, gnocchi di patate, trofie, tagliolini, pappardelle e molto altro ancora. Invece, per chi non ha voglia di andare in giro, lo staff del pastificio ventimigliese ha deciso di andare incontro ai cittadini rendendo il “restare a casa”, anche se non del tutto obbligatorio, molto più appetitoso e piacevole. Infatti, prosegue con il servizio di consegna a domicilio dei suoi prodotti migliori. Formati di pasta fresca diversi, sempre genuini perché preparati da mani esperte con materie prime di alta qualità e consegnati direttamente a casa.

Molte persone grazie a questa iniziativa, hanno riscoperto i sapori della tradizione con primi a base di pasta fresca. Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.pastafrescamorena.it/ o la pagina Facebook.