E' tempo di cambiare materasso? Da Dormiresano a Sanremo prezzo, qualità e professionalità rappresentano solo un requisito minimo

Dormire bene è molto importante perché dopo un buon sonno si affronta meglio la giornata ed è più facile pensare, concentrarsi e prendere decisioni. Però per lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo bisogna sicuramente avere un buon letto, ma soprattutto un buon materasso che si adatti meglio al vostro corpo. Il vostro materasso è ormai vecchio? Un materasso vecchio, oltre a perdere la sua forma originale, presenta anche altri problemi. Ad esempio, può diventare un ricettacolo di polvere, sporcizia e microrganismi patogeni, che prediligono materassi e guanciali per riprodursi, nonostante le normali operazioni di pulizia. Ma non è tutto! Un materasso vecchio di solito emana cattivo odore e quindi contribuisce a peggiorare il riposo notturno. Però, in questo periodo di incertezze e di continua emergenza sanitaria sicuramente non si pensa alla qualità del sonno, ma si è presi da altri pensieri.

Sta di fatto che quasi metà della nostra vita viene trascorsa a letto e che quindi qualsiasi problema igienico dei materassi può causare conseguenze rilevanti sull'organismo in relazione al tempo di contatto con essi. Pertanto, sarebbe buona norma sostituire questi dispositivi non appena ci si accorge del loro deterioramento.

La scelta di un buon materasso può fare la differenza e migliorare la qualità del sonno, ma anche della propria salute.

