Sanremo: ubriaco cammina con un coltello da 30cm in mezzo alla strada, fermato dai Carabinieri (Foto)

Scende a piedi, completamente ubriaco, mostrando a tutti i mezzi in transito un coltello con una lama da 30 centimetri. È accaduto ieri sera, poco prima delle 20, in strada Senatore Ernesto Marsaglia, a pochi passi dal Santuario della Madonna della Costa.

L'uomo di circa 30 anni, che procedeva a piedi in mezzo alla strada, barcollando e in preda ai fumi dell’alcol, è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i Carabinieri. Una pattuglia è intervenuta subito sul posto e, dopo aver fermato l’uomo, lo ha disarmato evitando ulteriori problemi.

È stato poi portato in caserma per essere ascoltato ma, grazie alla prontezza di riflessi di chi lo ha notato e della professionalità dei militari dell’Arma, è stato evitato sicuramente un grande rischio per chi stava transitando nella zona. Ora l’uomo, che rischia ovviamente una denuncia, dovrà spiegare i fatti, dopo aver smaltito la sbornia.