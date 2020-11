Sanremo: netturbino pestato da due giovani al Borgo, convalidato l'arresto del maggiorenne

È stato convalidato l'arresto di Danilo Decantello, il 18enne autore, insieme all'amico M.C., 17enne, del violento e immotivato pestaggio ai danni di un netturbino di Amaie Energia (leggi la notizia cliccando QUI).

Il giovane, difeso dall'avvocato Cristina Carbone, si trova ora ai domiciliari in attesa della prossima udienza, fissata per il 19 novembre. Il PM ne aveva chiesto la reclusione in carcere, ma il giudice ha accettato le richieste dell'avvocato Carbone.

Per il minorenne M.C., invece, solo una denuncia a piede libero.

L'episodio, generato da futili motivi, ha destato sdegno e preoccupazione in città. Tante le manifestazioni di solidarietà al lavoratore ferito da parte di associazioni e autorità di zona, tra le quali anche il sindaco Alberto Biancheri.

I due giovani, inoltre, erano noti alle forze dell'ordine per altri precedenti episodi di violenza. Ultimo, in ordine di tempo, la rissa di qualche giorno fa nella zona di Pian di Nave.