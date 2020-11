Sanremo: anziano investito sulle strisce da uno scooter in strada Sen. Marsaglia (Foto)

Un anziano è stato investito da uno scooter questa sera sulle strisce pedonali in strada Senatore Ernesto Marsaglia.

L'incidente è avvenuto in un tratto di strada già segnalato più volte dai residenti come particolarmente pericoloso per via della scarsa illuminazione. Gli abitanti della via avevano anche consegnato una raccolta firme al Comune, ma per il momento tutto è rimasto come prima.

L'uomo è finito a terra sbattendo violentemente sull'asfalto. Il personale di Sanremo Soccorso ne ha predisposto il trasferimento in ospedale in codice giallo, mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica.