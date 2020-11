Vallecrosia: proprietari di seconde case in arrivo dalle zone rosse, il sindaco Biasi: “Siamo molto attenti ai movimenti sul territorio”

Il nuovo Dpcm è entrato in vigore. Anche a Vallecrosia aleggia il rischio di persone

provenienti dalle zone ‘rosse’ in cerca di rifugio per il weekend nelle proprie seconde case. È accaduto già all’inizio dell’anno che qualcuno abbia tentato di eludere i controlli e scappare dalla propria regione maggiormente colpita dal contagio rispetto al territorio ligure per assicurarsi un posto in quella che ora è considerata come zona ‘gialla’ e quindi più sicura.

Il sindaco Armando Biasi, attento e già attivo in questo senso, comunica l’azione coordinata fra polizia locale e carabinieri al fine di sgominare la potenziale problematica: “In merito a questa situazione polizia e carabinieri sono stati prontamente allertati. Siamo molto attenti a tutti i movimenti del territorio. Abbiamo nove agenti di polizia locale e altrettanti carabinieri già attivi per monitorare la situazione e garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.

Vallecrosia è attenta e pronta a contrastare l’eventuale minaccia grazie al tempestivo e valido operato del Comune e delle forze dell’ordine impiegate.