Taggia: la strada per Beuzi è pronta, il Consiglio Comunale vuole intitolarla a Umberto Napoli

Il consiglio comunale di Taggia ha approvato in modo unanime e commosso l'intitolazione della strada per Beuzi a Umberto Napoli. La volontà di ricordare questa importante figura tabiese era stata annunciata dal sindaco Mario Conio, nel mese di luglio.

L'intenzione è dovuta passare dall'assise cittadina dove oggi siede Luca Napoli, figlio di Umberto. Il punto è stato introdotto dal primo cittadino che ha detto: "...strada Colli conosce una genesi controversa e complessa che si lega a un antico accordo tra società Idroedil e Comune di Taggia che risale ai primi anni 2000. Oggi siamo giunti in dirittura d'arrivo. Umberto Napoli ne è stato l'ideatore, per primo ha immaginato questo importante collegamento verso al frazione di Beuzi che potrà segnare una svolta epocale per questa comunità".

"Questa proposta di intitolazione nasce dal confronto con le persone che hanno conosciuto Umberto, cito Carlo Ghilardi. Lui per primo in un incontro qualche mese fa, prendendomi da parte mi chiese di valutare l'ipotesi di intitolare la strada a Umberto. - racconta il sindaco Conio - Napoli è stato quello che un giorno, tirandogli un po' la giacchetta, gli ha detto e cito 'Caro Carlo hai qua le ruspe, siamo a poche decine di metri da Beuzi, facciamo questo tratto. La vediamo. Ci vuole poco a raggiungerlo'. Mi sembra giusto e doveroso riconoscere a Umberto Napoli di avere avuto questa visione e aver sempre tutelato e creduto molto nella frazione di Beuzi e soprattutto di essere stato una figura pubblica di riferimento per questa comunità".

"Il suo impegno è noto a tutti noi. - conclude Conio - Un impegno fatto di politica e un impegno civile che Luca sta portando avanti con grande dignità. La politica ci vede con orientamenti diversi ma questo non deve oscurare la vista. Il buon lavoro e la correttezza vanno riconosciuti a prescindere dalle giacchette che ciascuno si pone sopra. L'amore per il pubblico non ha colore o identità politica".

Sentita anche la testimonianza del consigliere comunale Mario Manni, de 'Il Passo Giusto' che ha ricordato Umberto Napoli "...Con lui ci sono cresciuto, abbiamo iniziato giovanissimi a fare volontariato, nell'ambito del gruppo 'Incontro'. Siamo stati avversari politici con Umberto. Ci siamo seduti da una parte e dall'altra. Lui ha messo sempre la stessa passione disinteressata in tutte le cose che ha fatto, sia che si trattasse di politica che di impegno civile. E' stato un grande esempio e Luca segue ottimamente le tracce di suo papà. E' un'intitolazione giusta e un tributo che va al di là dell'impegno che ha messo Umberto per Beuzi, universalmente riconosciuto. E' un tributo a quello che è stato Umberto, alla costanza con cui si è sempre dedicato alle cose in cui ha creduto. Non è più tra noi ma penso che in qualche maniera sarà felice e si commuoverà anche lui. E' una giusta celebrazione. Vorrei che la targa di intitolazione alla via fosse veramente grossa e sempre tenuta lucida perchè non possiamo guardare al futuro se non guardiamo al passato. Gli esempi belli del passato vanno tenuti vivi".

Emozionato il consigliere Luca Napoli che ha espresso numerosi ringraziamenti per questa intitolazione alla memoria del padre: "Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questa decisione che so essere stata unanime. Ringrazio anche l'amministrazione precedente che aveva avviato le trattative. Ringrazio anche la famiglia Ghilardi come correttamente anticipato dal Sindaco, Carlo è stato promotore di questa iniziativa e la mia famiglia gliene è assolutamente grata perchè è un riconoscimento importante di una persona che ha dato tutta la sua esistenza pubblica e anche privata. Il volontariato è stata la traccia di questa sua esistenza. Umberto è stato un punto di riferimento per la politica locale, per il volontariato e per tutto quel mondo a Taggia e in particolare a Beuzi. Sono passati 16 anni dalla sua scomparsa e le tante parole di affetto sentite in questi giorni, mi hanno riempito il cuore di gioia e ci hanno resi orgogliosi come famigliari".

"Speriamo che la pratica veda la luce il prima possibile tutti conosciamo le difficoltà per raggiungere Beuzi, specialmente in questo periodo in cui si è aggravata ulteriormente la situazione stradale. - conclude Luca Napoli - Quindi sarà una svolta epocale per quella comunità che continua orgogliosamente a vivere quei luoghi con tutte le difficoltà legate a quel territorio. Dargli un aiuto nel quotidiano sarà forse il più bel modo per ricordare mio padre".